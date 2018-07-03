Главный тренер карагандинского «Шахтёра» покинул свой пост

Футбольный клуб «Шахтёр» и 47-летний белорусский специалист Владимир Журавель расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера основной команды назначен ассистент главного тренера Андрей Финонченко.

«Мы благодарим Владимира Ивановича за время, проведённое в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

После 16 туров «Шахтёр» занимает девятое место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги. Владимир Журавель возглавлял карагандинский футбольный клуб с января 2018 года.