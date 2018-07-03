Со стипендиантами, обучающимися по востребованным специальностям, с 2015 года действует практика заключения договоров.

Одним из реально действующих механизмов государства по социальной поддержке молодежи и ее успешной профессиональной самореализации по востребованным специальностям являются именные стипендии акима Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал на брифинге «О реализации социальных инициатив Президента в Акмолинской области» руководитель Управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области Тимур Искаков, передает Управление внутренней политики.

- Именная стипендия акима Акмолинской области назначается на период с момента присуждения именной стипендии до окончания обучения стипендиата и выплачивается траншами на каждый учебный год, - сказал Тимур Маратович. – За прошедшие 8 лет с момента ее учреждения сумма финансирования стипендий увеличена от 20 до 102,0 млн. тенге. Размер стипендии составляет 250 000 тенге, за исключением студентов, обучающихся по медицинским специальностям – 700 000 тенге и по другим востребованным специальностям – 350 000 тенге ежегодно. Решение о назначении этих целевых выплат принимается комиссией, созданной под председательством акима области.

В 2017 году количество стипендиатов, по сравнению с предыдущими годами, выросло и составило 276 человек, которым выплачены стипендии на общую сумму 102,0 млн. тенге. Тогда и сейчас ее адресатами представители социально-уязвимой категории – сироты, дети из неполных, многодетных семей; студенты, имеющие высокие достижения в сфере культуры и спорта, а также молодежь, обучающаяся по востребованным специальностям.

Именная стипендия акима Акмолинской области дает широкие возможности обучаться не только в вузах региона, но и далеко за его пределами. Со стипендиантами, обучающимися по востребованным специальностям, с 2015 года действует практика заключения договоров. В соответствии с ними, после завершения обучения в течение 3-х лет они будут работать по распределению на территории области. Таким образом, планируется снизить потребность в квалифицированных работниках в сельских населенных пунктах. На сегодня в рамках стипендии уже обучаются 57 будущих медиков.

Имеются и примеры двух стипендиантов, успешно трудоустроившихся в родных краях в минувшем году. Так, теолог Махаббат Баталова, получившая образование в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак», в настоящее время работает в мечети им.Науана Хазрета в г.Кокшетау. А выпускница Кокшетауского университета им.Абая Мырзахметова Анна Володина работает учителем английского языка в Шортандинской средней школе №2.

Именная стипендия акима области является существенной материальной поддержкой для студенческой молодежи из социально-уязвимых категорий, способствует повышению заинтересованности молодежи в получении качественного образования, а также решает вопрос обеспечения области квалифицированными рабочими кадрами по дефицитным специальностям.

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