Акимат Костаная подал в суд на перевозчиков

Последние два дня некоторые перевозчики выпустили на маршруты меньше автобусов, чем должны были.

Три иска в суд подал акимат Костаная на перевозчиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Костанайской области.

Об этом заявил заместитель акима областного центра Олжас Нургалиев. По его словам, расторжение договора на перевозку пассажиров может грозить ИП «Брунер», ТОО «ТТС» и ТОО «Жарык жол».

Речь идет о том, что последние два дня некоторые перевозчики выпустили на маршруты меньше автобусов, чем должны были. В связи с этим увеличился интервал движения автобусов. Что идет в разрез с договорами, которые перевозчики заключили с исполнительной властью. В частности, вчера, по информации Олжаса Нургалиева, меньше положенного было автобусов на маршрутах 102, 27, 25, 10, 3.

Перевозчики, заявил заместитель акима, объясняют это не своим решением, а забастовкой отдельных водителей. И причина не только в подорожании дизтоплива и запасных частей. Но еще и в том, что надо обилечивать пассажиров, чего сейчас не делается. И что не в возможностях и интересах водителей. Однако этот пункт еще четыре года назад был внесен в договора.

Как объяснил Олжас Нургалиев, в августе состоится новый тендер, где определится, кто на ближайшие четыре года какой маршрут будет обслуживать. Тогда-то, возможно, снова поднимут и вопрос о повышении цены за проезд в общественном транспорте. Заметитель акима сказал, что они в принципе перевозчиков поддерживают. Но существуют определенные процедуры, через которые придется снова пройти. В частности, через общественные слушания.

По словам Олжаса Нургалиева, с сегодняшнего дня интервалы движения автобусов в Костанае восстановлены. «Мы стали жертвами искусственного ажиотажа», - заявил он. Надо понимать - СМИ, кому массово, в отличие от акимата, жаловались костанайцы.

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