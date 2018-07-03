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Нурсултан Назарбаев рассказал об отце

Его отец был садовником.

Фото : ria.ru3 июля 2018, 21:56

Нурсултан Назарбаев рассказал о своем отце, передает Zakon.kz.

Фрагмент видео его беседы было опубликовано на официальной странице Акорды в Instagram.

"Я - человек, родившийся в саду. Мой отец был садовником. Вокруг нашего дома стояла 25 соток (земли - прим. авт), по тем временам большая площадь была. И все это было покрыто яблонями. Он (отец) учил меня на одном древе - здесь яблони, здесь груши, здесь еще какой-то сорт. Мичурин самый настоящий. Я в этом саду вырос, научился ухаживать за яблонями, окучивать, поливать вовремя, снимать каждое яблоко, чтобы пыльца не упало, и потом класть в погреб и весной продавать в Алматы. Это заработок был нашей семьи", - сказал Президент.


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