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В Алматы автобус снес ограждение и знак

Обошлось без пострадавших.

Фото : Zakon.kz3 июля 2018, 22:15

В Алматы пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя общественного транспорта, автобус и Mercedes ехали вниз по улице Майлина. На развороте в районе улицы Хмельницкого Mercedes затормозил перед пешеходным переходом, когда туда выбежал человек. Автобус, который двигался за Mercedes, резко дал по тормозам, но поняв, что не успевает, повернул в сторону.

Автобус снес разделительное ограждение и дорожный знак. Mercedes не получил повреждений.

Обошлось без пострадавших.


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