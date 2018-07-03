В Алматы автобус снес ограждение и знак
Обошлось без пострадавших.
Фото : Zakon.kz3 июля 2018, 22:15
В Алматы пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает Zakon.kz.
По словам водителя общественного транспорта, автобус и Mercedes ехали вниз по улице Майлина. На развороте в районе улицы Хмельницкого Mercedes затормозил перед пешеходным переходом, когда туда выбежал человек. Автобус, который двигался за Mercedes, резко дал по тормозам, но поняв, что не успевает, повернул в сторону.
Автобус снес разделительное ограждение и дорожный знак. Mercedes не получил повреждений.
Обошлось без пострадавших.
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