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Глава Узбекистана высказал мнение о Нурсултане Назарбаеве

Шавкат Мирзиеев отметил, что Глава Казахстана - реформатор.

Фото : скриншот4 июля 2018, 00:13

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев высказал мнение о Нурсултане Назарбаеве, передает Zakon.kz.

Шавкат Мирзиеев отметил, что Глава Казахстана - реформатор.

«Нурсултан Абишевич-очень прогрессивный человек. Он очень стремится к реформам. Он вообще реформатор в своей жизни. И вот можно посмотреть за эти годы Независимости, чего достиг Казахстан. Весь мир смотрит на те достижения, которые достиг Казахстан за эти годы Независимости», - сказал Шавкат Мирзиеев.


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