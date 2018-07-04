Глава Узбекистана высказал мнение о Нурсултане Назарбаеве
Шавкат Мирзиеев отметил, что Глава Казахстана - реформатор.
Фото : скриншот4 июля 2018, 00:13
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев высказал мнение о Нурсултане Назарбаеве, передает Zakon.kz.
Шавкат Мирзиеев отметил, что Глава Казахстана - реформатор.
«Нурсултан Абишевич-очень прогрессивный человек. Он очень стремится к реформам. Он вообще реформатор в своей жизни. И вот можно посмотреть за эти годы Независимости, чего достиг Казахстан. Весь мир смотрит на те достижения, которые достиг Казахстан за эти годы Независимости», - сказал Шавкат Мирзиеев.
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