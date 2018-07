Башню «большой пенис» снесут из-за дорогого обслуживания

Башню Queen’s Wharf Tower в Австралии, которую туристы прозвали «большой пенис», планируют снести из-за дорогого обслуживания и низкого туристического спроса. Об этом сообщает News.com.au.

Власти Ньюкасла заявили, что туристический объект будет разобран на четыре части и отправлен на свалку в том числе из-за того, что он портит вид города.

#QueensWharfTower big part of Newcastle. If you leave the town and come back, seeing the tower makes you smile pic.twitter.com/FDV1Cz2tzr