Башню «большой пенис» снесут из-за дорогого обслуживания

Власти Ньюкасла заявили, что туристический объект будет разобран на четыре части и отправлен на свалку в том числе из-за того, что он портит вид города.

Башню Queen’s Wharf Tower в Австралии, которую туристы прозвали «большой пенис», планируют снести из-за дорогого обслуживания и низкого туристического спроса. Об этом сообщает News.com.au.

Власти Ньюкасла заявили, что туристический объект будет разобран на четыре части и отправлен на свалку в том числе из-за того, что он портит вид города.

«Эта башня позорит нас. В мире не так много городов, которые поставили бы 30-метровый фаллический символ на самом видном публичном месте», — заявил временный исполнительный директор муниципального совета Ньюкасла Джереми Бат.

#QueensWharfTower big part of Newcastle. If you leave the town and come back, seeing the tower makes you smile pic.twitter.com/FDV1Cz2tzr — BobbieAnt (@bobbieskates) 28 ноября 2017 г.

Некоторые фанаты этой достопримечательности взбунтовались и запустили кампанию save our schlong («сохраним наш пенис») в надежде, что ей найдут новое применение. Кто-то даже захотел приобрести Queen’s Wharf Tower, однако оказалось, что ее обслуживание на ближайшие четыре года обойдется в 1,6 миллиона долларов и власти все равно приняли решение избавиться от «большого пениса».

Поклонники башни часто выкладывали ее фотографии в Twitter с забавными подписями. «Queen’s Wharf Tower — это большая часть Ньюкасла. Когда вы покидаете город, а потом возвращаетесь обратно, башня заставляет вас улыбнуться», — писали одни.

«С Рождеством Queen’s Wharf Tower!» — поздравляли башню другие.

Источник: Лента.ру

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