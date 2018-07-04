В Казахстане родился Нұрпрезидент

Малыш с именем Нұрпрезидент родился у молодой семейной пары и проживает в райцентре Шиели.

Необычное имя дали родители ребенку в Кызылординской области. 29 марта этого года в областном перинатальном центре на свет появился малыш Нұрпрезидент, передает Sputnik.

Сейчас младенец находится дома, в райцентре Шиели, вместе с 26-летними мамой и папой.

"Мы проводим регистрацию без участия родителей. Они направляют заявление на регистрацию рождения через Центры обслуживания населения или портал электронного правительства", — рассказали Sputnik Казахстан в городском отделе регистрации актов гражданского состояния.

В день в перинатальном центре на свет появляются около 60-70 детей. Чаще всего в регионе рождаются дети с мусульманскими именами, отметили в РАГС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!