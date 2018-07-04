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Селену Гомес уличили в подражании Меган Маркл

Гомес сфотографировали в топе и юбке, расцветка которых была похожа на бело-голубой принт в стиле жуи на одном из платьев герцогини Сассекской.

Фото : Kevin Winter / Getty Images4 июля 2018, 01:53

Американскую актрису и певицу Селену Гомес уличили в подражании жене принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

Гомес сфотографировали в топе и юбке, расцветка которых была похожа на бело-голубой принт в стиле жуи на одном из платьев герцогини Сассекской. Более того, летний наряд певицы изготовили дизайнеры бренда Oscar de la Renta — авторы платья Меган Маркл.

На сайте Moda Operandi юбка Селены Гомес продается по цене 1690 долларов, топ — 1090 долларов.

В июне Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера. Журналист Динах Ван Туллекен (Dinah Van Tulleken) раскритиковал бело-голубой цветочный наряд марки Oscar de la Renta и отметил, что принцесса «потерялась среди этих оборок». По его мнению, ей следовало надеть что-то более яркое и подчеркивающее талию. Он также заметил, что платье было подобрано явно не по размеру Маркл.


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