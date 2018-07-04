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В конкурсе "Мисс Вселенная" впервые примет участие девушка-трансгендер

Ангела Понсе обошла 22 соперницы и завоевала заветную корону победительницы "Мисс Испания".

Фото : © AP Photo / Efrem Lukatsky4 июля 2018, 06:01

В конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в ноябре в Лас-Вегасе в США, впервые в истории примет участие девушка-трансгендер, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал The Advocate.

В конкурсе "Мисс Испания" Ангела Понсе обошла 22 соперницы и завоевала заветную корону победительницы, и, таким образом, представит свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Как пишет The Advocate, 26-летняя представительница из Испании, которая раньше была мужчиной, с раннего детства осознавала, что она не такая, как другие. В 2014 году она после длительного курса гормональной терапии перенесла завершающую операцию по смене пола.

Запрет на участие девушек, которые поменяли пол, в конкурсе был снят только в 2012 году. Ранее в 2015 году Ангела уже пробовала участвовать в подобном конкурсе, но не прошла отбор.


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