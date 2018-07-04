Кукушкин сыграет против Надаля

Во втором круге «Уимблдона» первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин (77-й номер рейтинга ATP) сыграет против первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля, передает СИА «SPORTINFORM».

Кукушкин в 1/64 финала победил канадца Вашека Поспишила. Двукратный победитель Открытого чемпионата Великобритании, в свою очередь, в своем стартовом поединке одолел израильтянина Дуди Селу - 6:3, 6:3, 6:2.

Испанец и казахстанец ранее три раза играли между собой, и все встречи остались за Надалем. В четвертьфинале турнира в Бангкоке (2010 год) Рафаэль выиграл со счетом 6:2, 6:3. В третьем круге турнира в Монте-Карло (2012 год) испанец разгромил Кукушкина с результатом 6:1, 6:1.

Четыре года назад Надаль и Кукушкин играли в 1/16 финала «Уимблдона», тогда казахстанец сумел взять один сет у Рафаэля - 7:6, 1:6, 1:6, 1:6.

Матч Кукушкин - Надаль пройдет 5-го июля.