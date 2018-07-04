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Ребенок посидел в интернете на 7,5 тысяч долларов

Мальчик случайно включил в автобусе роуминговую раздачу интернета.

Фото : vesti-ua.net4 июля 2018, 06:26

Житель белорусского города Дзержинск Валерий Маценович рассказал про своего шестилетнего сына, который ехал на автобусе в Болгарию и по ошибке раздал всем пассажирам интернет в роуминге. Так как SIM-карта зарегистрирована на отца, вскоре ему пришёл счёт на 14,5 тысяч рублей (около 7,5 тысяч долларов, 2 миллиона 439 тысяч тенге), пишет TJ.

По словам Маценовича, интернетом воспользовались около 15 детей в автобусе, которые играли и смотрели кино. В этот момент они были на экскурсии на Украине, Болгарии и Румынии. Отец отметил, что «сын очень расстроен», и понял, что произошло.

"Семья небогатая, ребенка отправили на отдых на последние деньги. Для нас это неподъёмная сумма. Мы в сумме с женой зарабатываем около 500 долларов в месяц на двоих. 7500 долларов — это просто катастрофа. Помощи со стороны нет".

Родители мальчика связались с МТС и попросили помочь, однако пока что их вопрос рассматривается и точного решения им не говорят.


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