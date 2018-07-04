Гибель людей в Шелеке: полиция начала проверку

Будут проведены все необходимые экспертизы.

Полиция Алматинской области начала соответствующую проверку в связи с гибелью людей из-за прорыва канализации в больнице села Шелек. Об этом сообщил официальный представитель ДВД обласалти Кобейхан Нурахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по указанному факту начата соответствующая проверка со стороны правоохранительных органов, предусмотренная статьей 156, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предполагающая нарушение правил охраны труда. Проверка эта взята на контроль областным департаментом внутренних дел», - пояснил К.Нурахмет.

По его словам, будут проведены все необходимые экспертизы.

Напомним, три человека погибли из-за прорыва канализации в Алматинской области. Трагедия произошла в больнице села Шелек Енбекшиказахского района. Семьям погибших двух сантехников и одного врача могут выплатить материальную компенсацию.

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