Газ может подорожать в Мангистауской области

Компания «Казтрансгазаймак» просит увеличить тариф на 9%, объясняя это увеличением потребителей.

В Мангистауской области еще раз может подорожать голубое топливо. Об это сообщили представители компании «Казтрансгазаймак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пока это только проект. Но нет ничего удивительного, если предложение претворится в жизнь. Приказ об увеличении оптовой цены газа на 15% принят Министерством энергетики в мае. Компания «Казтрансгазаймак» просит увеличить тариф на 9%, объясняя это увеличением потребителей.

«Появились новые районы, стало больше потребителей. Поэтому есть необходимость в привлечении специалистов. Увеличились материальные затраты. Подорожали некоторые товары. Кроме того, требуется обновление оборудования», - говорит директор «Казтрансгазаймак» Алпамыс Кисметов.

У компании, занимающей основную долю рынка газа страны, на сегодня 1,7 млн абонентов. Из них 150 тысяч в Мангистауской области. На сегодняшний день в регионе проведена 3 875 километровая газовая сеть, в этом году будет проведено еще 100 километров. Самый крупный потребитель «Казатомпром» выражает недовольство этим.

«И без этого долг за газ составляет более 3 млрд тенге. Такое решение приведет к удорожанию коммунальных услуг», - пояснили в коммунальной компании.

С прошлого года коммунальные услуги подорожали на 7 процентов. Жители города считают безосновательным увеличение цен. Если подорожает газ, то цены на коммунальные услуги тоже поднимутся.

«Нарушен закон об общественном обсуждении. Как экономист считаю, что для увеличения тарифов нет оснований. Если все долги будут возмещены, то увеличить сети можно и без увеличения тарифов. А называть одной из причин увеличение количества потребителей непонятно. Разве в рыночной экономике компании не борются за потребителей?» - сказала жительница Актау Никар Рафикова.

Окончательное решение примет Комитет по естественным монополиям.

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