Популярный торрент-трекер майнит криптовалюту

Представители The Pirate Bay объясняют установку вирусного кода необходимостью в деньгах.

Крупнейший торрент-трекер The Pirate Bay обвиняют в мошенничестве. Сайт трекера активно майнит криптовалюту, пока пользователь ищет торренты, передаёт Torrent Freak.

Эксперты обнаружили на разных страницах сайта вирусные коды, которые активируют майнинг. Когда пользователь заходит на сайт, система включается и нагружает процессор компьютера, чтобы добывать виртуальные деньги. По словам специалистов, блоки с кодом встроены буквально на каждой странице The Pirate Bay.

Интересно, что представители TPB спокойно относятся к недовольству пользователей. По словам модераторов сайта, вирусные коды в целом не опасны и действуют только тогда, когда пользователи посещают сайт — "Закройте страницу, и майнер отключится".

Внедрение вируса пираты объясняют необходимостью зарабатывания денег на содержание проекта. Напомним, что в прошлом году суд Финляндии обязал основателей The Pirate Bay выплатить правообладателям контента почти 28 млн рублей. Также власти велели закрыть проект, однако сайт трекера до сих пор работает.

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