Иран винит Израиль в краже облаков с неба

Эксперты на протяжении четырех лет изучали климат.

Глава иранского управления гражданской обороны бригадный генерал Голам Реза Джалали заявил, что за климатическими изменениями в Иране стоит Израиль, передает РИА Новости.

По словам Джалали, несколько иранских научных центров подтвердили, что неблагоприятные изменения климата в стране вызваны иностранным вмешательством.

"Объединенные группы из Израиля и еще одного соседнего государства лишают влаги облака, попадающие в Иран. Более того, мы сталкиваемся с неоднократными случаями воровства снега и облаков", — приводит Tasnim заявление генерала на пресс-конференции.

В качестве научного доказательства своей теории Джалали привел исследование, в рамках которого эксперты на протяжении четырех лет изучали климат на территории от Афганистана до Средиземного моря. Согласно их выводам, во всем регионе, за исключением Ирана, высоты свыше 2200 метров были покрыты снегом.

Ранее Министерство энергетики Ирана заявило о запуске совместного с Корпусом стражей исламской революции проекта по борьбе с засухой в стране. Его целью является искусственное образование облаков.

В прошлом месяце премьер-министр Израиля пообещал помочь иранцам в борьбе с засухой. Политик пообещал перевести на фарси и выложить в интернет передовые технологии водопользования, которые помогут справиться с засухой и побороть голод. Он также привел данные иранских властей о том, что около 96 процентов территории страны страдает от засухи.

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