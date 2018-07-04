Сотрудник суда вымогал деньги у предпринимателя в Актобе

Галымжан Абжапаров был задержан во время получения денег.

В Актобе главный специалист совета городского специализированного административного суда осужден на два года за угрозы и вымогательство у предпринимателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском суде №2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении главного специалиста совета городского специализированного административного суда Актобе Галымжана Абжапарова.

По материалам суда, в апреле 2018 года участковые сотрудники Илекского отдела полиции городского УВД заполнили протокол на предпринимателя З. Курбанову согласно административному кодексу по статье «предоставление помещения для занятий проституцией или сводничество», дело было направлено в административный суд.

Решением суда на предпринимателя наложен штраф в 360 тысяч тенге, который она должна была выплатить в тридцатидневный срок. Также на один месяц была приостановлена работа сауны.

В этом заседании суда в качестве секретаря принимал участие Галымжан Абжапаров. С целью личной наживы он встретился с предпринимательницей. В ходе встречи, чтобы продлить срок выплаты и оставить лицензию на продажу спиртных напитков, он запросил вознаграждение в размере 150 тысяч тенге.

Пострадавшая, поняв противозаконность выдвигаемых требований, обратилась с заявлением в департамент по Актюбинской области Национального бюро по противодействию коррупции. Таким образом, подсудимый Галымжан Абжапаров был задержан во время получения денег.

«Галымжана Абжапарова признать виновным по статьям Уголовного кодекса «Подготовка к преступлению и намерение совершить преступление», «Мошенничество», лишить права работать на государственной службе и приговорить к двум годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Г. Абжапарова взять под стражу в зале суда», - сказал судья Ерлан Бахытжан.

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