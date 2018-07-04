Назарбаев высказался о подарках на День Астаны

Глава государства считает правильным, чтобы в столице были места, напоминающие каждый регион страны.

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Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев высказался по поводу подарков к юбилею Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу Акорды в Instagram. «Сейчас все регионы Казахстана принимают участие в подготовке, что-то подарить хотят городу: кто-то сквер, кто-то новую улицу, кто-то школу, кто-то детский сад - им большое спасибо, потому что это столица нашей Родины, столица всех казахстанцев. И чтоб в столице были места, напоминающие каждый регион, если вы видите и улицы тоже мы называем, не забывая наши регионы - это правильно. Тем более сюда съехались сейчас со всего Казахстана», - сказал глава государства.

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