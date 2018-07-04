Прием сырья на новую установку каталитического крекинга RFCC Шымкентского НПЗ

Завершение проекта модернизации Шымкентского НПЗ планируется в сентябре 2018 года.

2 июля 2018 года в г.Шымкент, в канун 20-ти летнего юбилея Астаны, на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» - Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе осуществлен прием сырья на новую установку каталитического крекинга RFCC. С этого момента начинается завершающая стадия пуско-наладочных работ – комплексное опробование технологических установок в рамках стратегического проекта «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ» передает zakon.kz.



Установка каталитического крекинга RFCC мощностью 2 млн тонн сырья в год, спроектирована и построена по технологии компании UOP (USA), являющееся «сердцем» Комплекса. Установка предназначена для переработки тяжелых нефтяных остатков с получением ценных высококачественных продуктов, таких как сжиженный газ, бензин и легкий газойл».

В целом, в рамках второго Этапа проекта модернизации Шымкентского НПЗ построены следующие технологические установки:

- установка каталитического крекинга RFCC;

- установка очистки углеводородных газов Merox;

- установка гидроочистки бензина Prime G+;

- установка производства серы Claus;

- установка очистки водорода PSA-2.

Ввод в эксплуатацию данных установок позволит увеличить глубину переработки на заводе, также существенно возрастет производство автомобильных топлив – бензина и дизеля, соответствующих по качеству экологическим классам К4 и К5.

Завершение проекта модернизации Шымкентского НПЗ планируется в сентябре 2018 года.

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