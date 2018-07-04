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Мясоперерабатывающий комплекс и кондитерская фабрика в Астане обеспечат рабочими местами 160 человек

В настоящее время определен земельный участок, на котором будет реализован инвестиционный проект.

Фото : astana.gov.kz4 июля 2018, 09:10

В скором времени в Астане появятся высокотехнологический мясоперерабатывающий комплекс и кондитерская фабрика с немецкими технологиями, передает сайт столичного акимата.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках Форума мэров городов стран Шелкового пути GlobalSilkRoadподписало столичное управление по инвестициям и развитию предпринимательства и товарищество «Ерейментау Акбас».

Мощность предприятий: 3600 тонн кондитерских изделий и 5000 тонн мяса и готовых изделий в год.

Производство позволит обеспечить рабочими местами 160 человек. Социально-экономический эффект: обеспечение столицы мясной продукцией премиум-класса,активизация экспортного потенциала животноводства РК.

В настоящее время определен земельный участок, на котором будет реализован инвестиционный проект.


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