Мясоперерабатывающий комплекс и кондитерская фабрика в Астане обеспечат рабочими местами 160 человек

В настоящее время определен земельный участок, на котором будет реализован инвестиционный проект.

В скором времени в Астане появятся высокотехнологический мясоперерабатывающий комплекс и кондитерская фабрика с немецкими технологиями, передает сайт столичного акимата.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках Форума мэров городов стран Шелкового пути GlobalSilkRoadподписало столичное управление по инвестициям и развитию предпринимательства и товарищество «Ерейментау Акбас».

Мощность предприятий: 3600 тонн кондитерских изделий и 5000 тонн мяса и готовых изделий в год.

Производство позволит обеспечить рабочими местами 160 человек. Социально-экономический эффект: обеспечение столицы мясной продукцией премиум-класса,активизация экспортного потенциала животноводства РК.

В настоящее время определен земельный участок, на котором будет реализован инвестиционный проект.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!