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В Казахстане ожидаются кратковременные дожди с грозами

Также возможен град.

Фото : 24.kz4 июля 2018, 09:30

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке и юго-востоке республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град, местами усиление ветра, на юге с пыльной бурей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

На севере и в центре ночью и утром – туман. В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской, днем в Жамбылской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами усиление ветра 15-20, днем в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с, днем возможен град.

В Карагандинской области ночью и утром местами туман, днем в отдельных районах усилится ветер 18 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ночью и утром - туман. Днем в Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской областях сохраняется сильная жара, местами очень сильная жара, В Западно-Казахстанской, местами в Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, местами в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 24°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 20°, ясно.

Прогноз погоды на 4 июля.


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