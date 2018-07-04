Профессор из Стэнфорда 20 лет наблюдал за Астаной

По словам эстонского гостя, в послании говорится о крепкой интеллектуальной и экономической связи между Казахстаном и Эстонией.

Эстонский экономист, преподаватель Стэнфордского университета Ханон Барабанер рассказал о своих наблюдениях, как менялась Астана на его глазах в течение 20 лет, а также попросил передать послание от бывшего Президента Эстонии Арнольда Рюйтеля Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в ходе круглого стола мэров городов стран Шелкового пути, который проходит в Астане во Дворце независимости, передает официальный сайт столичного акимата.

В своей речи Барабанер выразил свое восхищение тому, как Астана за 20 лет превратилась в город-сказку, и попросил акима Астаны Асета Исекешева передать личное послание от государственного деятеля, бывшего Президента Эстонии Арнольда Рюйтеля Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

«Хочу выразить восхищение тому, как за 20 лет был создан город-сказка. Мне повезло, почти каждый год из двадцати я бывал в Казахстане и видел, как все это происходило. За несколько часов до отлета сюда я встречался с Президентом Рюйтелем, он попросил пожелать успехов всем городам, находящимся на Шелковом пути, и попросил передать личное послание Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву», – сказал он в завершении круглого стола.

В частности, по словам эстонского гостя, в послании говорится о крепкой интеллектуальной и экономической связи между Казахстаном и Эстонией.

«Астана становится знаковым пунктом соединения Азии и Европы. Сейчас активно говорится о Шелковом пути, это блестящая концепция, и одновременно в Европе возрождается тоже старая система ганзейских городов. Сегодня в эту систему входят 16 стран, свыше 180 городов. Мы думаем, что стыковка между Астаной и Таллином может создать очень сильное поле взаимодействия. Это взаимодействие может строится на базе новых инструментов блокчейн, криптовалюты. Новые инструменты становятся новыми элементами взаимодействия», – отметил Ханон Барабанер в кулуарах форума.

Напомним, в Астане проходит второй день форума мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road. На мероприятие зарегистрировались более 3000 участников из 60 стран, в том числе 73 мэра городов стран Шелкового пути, 30 политических лидеров, 200 крупных торгово-промышленных палат и транснациональных компаний мира, более 150 зарубежных спикеров и модераторов.

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