Туркестанцы отпраздновали 20-летие Астаны

Мероприятие началось с выставки, посвященной 20-летию Астаны, где вниманию общества были представлены различные изделия, на которых отделаны очертания красивых архитектурных зданий нашей столицы.

В Туркестанской области было организовано торжественное мероприятие под названием «Асқақатай бер, Астана!», посвященное 20-летию нашей столицы. На мероприятии участвовали аким области Жансеит Туймебаев, секретарь областного маслихата К.Балабиев, первый заместитель председателя областного филиала партии «НурОтан» Н.Жолдас, начальники региональных управлений и департаментов, представители интеллигенции, гости и жители города Туркестан, передает Zakon.kz.

Мероприятие началось с выставки, посвященной 20-летию Астаны, где вниманию общества были представлены различные изделия, на которых отделаны очертания красивых архитектурных зданий нашей столицы.

На торжественном мероприятии глава региона отметил роль города Астаны в истории страны, после чего перечислил проведенные в честь знаменательной даты в нашем регионе мероприятия.

«Астана – Великий стержень независимости Казахстана. Наша столица – это реализация идеи Главы государства и плод труда всех казахстанцев. Создание и формирование Астаны тесно связано с историей Независимости, также является символом нынешних достижений нашей страны. В честь юбилея прелестного города, ставшего радостью души наших соотечественников, в нашем регионе проведены 532 мероприятий под названием «Ел жүрегі – Астана». В честь Столицы в нескольких населенных пунктах области 26 улицам даны название «Астана». По проекту «Елордаға сыйлық» в качестве подарка городу Астана Туркестанской областью построена велотрасса протяженностью 5,2 километра, общая стоимость которой составляет 766,2 млн. тенге. Кроме того, к 20-летнему юбилею города Астаны намеревается открытие в области ряда социальных объектов, жилых домов, образовательных учреждений, домов культуры, спортивных комплексов, строительство которых завершится до конца текущего года», – сказал Жансейт Кансейтович.

В ходе мероприятия 24 человек,такие как ветераны ВОВ и ветераны труда, депутаты Парламента и областного маслихата, представители сферы культуры и спорта получили награду «Почетный гражданин области». Ими были награждены ветераны труда Аскар Кулыбаев, Оразалы Омаров, Дилдабек Тойжанов,Депутат Сената Парламента Али Бектаев, профессиональный боксер Бейбут Шуменов, первый вице-президент всемирной федерации«Қазақ күресi» Серик Токеев, директор центра непрерывного обучения «Болашақ» Саттар Куашбай.

Кроме этого, свыше 30-и человек, внесшие огромный вклад в развитие региона награждены медалью «Астанаға 20 жыл».

Праздничное торжество продолжился концертной программой, подготовленной творческими коллективами нашего региона.

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