В Алматы мужчина угнал у знакомого машину и уехал на ней в Жамбылскую область

Подозреваемый задержан.

Полиция Алматы задержала мужчину, угнавшего автомобиль своего приятеля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В Центр оперативного управления поступило сообщение о том, что с пересечения проспекта Толе би и улицы Тургут Озала была угнана машина марки Toyota Camry, черного цвета.

«Установлено, что владелец иномарки передал барсетку с ключами от авто своему знакомому, который, воспользовавшись занятостью хозяина авто, угнал машину. Комплекс оперативных и розыскных мероприятий привел сотрудников нашего подразделения в Жамбылскую область, куда угонщик уехал на чужом автомобиле. Совместно с коллегами из этого региона подозреваемый задержан, машина изъята. На данный момент гражданин Т., 1985 г.р., уроженец Жамбылской области, водворен в ИВС ДВД. В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия. Со своей стороны, мы неустанно повторяем, что свои ценности и вещи доверять третьим лицам не желательно, тем более, если вы прибыли в другую страну или город, и человек вам плохо знаком», - сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции полковник полиции Максат Алимов.

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