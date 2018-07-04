В Почте России заявили, что конверт был доставлен за неделю. Всё это время он пролежал в отделении почтамта.

Жительница Казани спустя 11 лет получила письмо от покойной матери, отправленное из города Кинешмы Ивановской области, сообщает издание life.ru со ссылкой на "168 часов".

Послание было написано в 2007 году, однако первый штемпель кинешемского почтамта на него поставили только в 2013 году. Следующий штемпель был поставлен в 2018 году, и 16 июня письмо доставили в Казань.

В Почте России прокомментировали, что сообщение дошло за неделю. Оно было отправлено 9 июня, доставлено — 16 июня, что видно на оттисках штемпеля. Это говорит о том, что конверт не покидал кинешемский почтамт 11 лет.

Текст письма оказался довольно простым: в нём мать беспокоилась из-за поздней беременности дочери. Несмотря на это, женщина эмоционально отреагировала на послание.

— Получив такое письмо, сказать, что я была удивлена, — это ничего не сказать. Читала и плакала. Слишком ещё жива рана — мама умерла 25 мая прошлого года, — прокомментировала она.

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