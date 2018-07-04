Новые международные рейсы появятся в ближайшие полтора года

Поэтапно будут открыты новые международные рейсы: Сингапур, Токио, Нью-Йорк и другие.

На пленарной сессии форума «Astana Finance Day» премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев рассказал о преимуществах работы Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), передает корреспондент Zakon.kz.

«Свои географическое и юридические преимущества МФЦА подкрепляет налоговыми преференциями, упрощенным валютным, визовым и трудовым режимом, транспортной доступностью. Органы и участники МФЦА, а также их работники освобождаются от налоговых выплат на 50 лет. Это корпоративный подоходный налог на доходы от финансовых и вспомогательных услуг, индивидуальный подоходный налог, земельный налог и налог на имущество», - сказал он.

По его словам, участники МФЦА могут использовать любую валюту, предусмотренную договором и правилами Биржи МФЦА.

«Безвизовый режим введен для граждан 65 стран, в том числе всех стран ОЭСР. Для сотрудников органов и участников МФЦА и членов их семей действует специальный визовый режим сроком до 5 лет. Расширена транспортная доступность. Сегодня Астана связана прямым авиасообщением с 9 мировыми финансовыми центрами. В ближайшие год - полтора будут поэтапно открыты новые международные рейсы: Сингапур, Токио, Нью-Йорк и другие. Таким образом, на сегодня в целом построен уникальный механизм работы Международного финансового центра», - уточнил Б. Сагинтаев.

Как отметил глава кабмина, первым крупным шагом станет публичное размещение на Бирже МФЦА акций крупнейших национальных компаний.

«Мы планируем, что на IPO будут выведены гиганты национальной экономики «Эйр Аста-на», «Казатомпром», «Казахтелеком». До конца 2020 года будут размещены акции других крупнейших компаний страны - «Казахстан темир жолы», «КазМунайГаз», «Самрук - Энерго», «КазПочта», «Таукен Самрук», «Казах Эйр». Это уникальные возможности для бизнеса, инвесторов. Буквально вчера в Астане состоялся ежегодный «Круглый стол по вопросам глобальных инвестиций в Казахстан» с участием 500 крупных бизнесменов и инвесторов из 40 стран мира», - напомнил премьер.

В то же время он добавил, что прямой диалог инвесторов с правительством, общение с партнерами показал высокий инвестиционный интерес к работе в стране.

«На полях круглого стола подписано порядка 30 различных коммерческих документов на общую сумму 4,8 млрд долларов США. Мы ценим такое доверие инвесторов. Правительство Казахстана приглашает всех стать участниками МФЦА! Казахстан подтверждает свою глобальную открытость и готовность к диалогу с вами», - подчеркнул глава кабмина.

Ксения Давыдова, Астана

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