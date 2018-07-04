Президент Молдавии: Отношения с Россией - хуже некуда

Додон пояснил, что отношения между странами существуют на четырех уровнях.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о низком уровне взаимоотношений Москвы и Кишинева, передают РИА Новости.

«Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда. Думаю, что потепление на политическом уровне возможно только после выборов в парламенте», — сказал он.

Додон пояснил, что отношения между странами существуют на четырех уровнях. «На президентском уровне у нас хорошие отношения — есть полное взаимопонимание, на уровне регионов подписаны десятки соглашений, на уровне парламентов частично плохие отношения (руководство парламента запрещает депутатам ездить в Россию, но фракция социалистов посещает все мероприятия, связанные с двусторонними отношениями), на уровне правительств — полный бойкот», — объяснил свое видение он

В марте 2017 года Додон заявил о начале нового этапа сотрудничества с Россией. Президент отметил, что наихудшими отношения Москвы и Кишинева были в период с 2012 по 2016 год. Через два месяца, после взаимной высылки дипломатов, Додон посетовал на то, что отношения Москвы и Кишинева находятся на краю пропасти.

В октябре Додон пообещал, что «не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно».

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. В предвыборной программе он обещал восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на российский рынок и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии «жизненно необходимо восстановить отношения с Россией».

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