Сын Тины Тёрнер покончил жизнь самоубийством

В настоящее время проводится расследование.

Крейг Тернер, старший сын американской певицы Тины Тернер, покончил жизнь самоубийством в возрасте 59 лет. О происшествии сообщают Вести.

Крейга нашли мертвым в его доме в Калифорнии 3 июля.

В настоящее время на месте происшествия находятся уполномоченные органы, проводится расследование.

Певица пока никак не прокомментировала случившееся.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!