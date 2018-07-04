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Сын Тины Тёрнер покончил жизнь самоубийством

В настоящее время проводится расследование.

Фото : Вести.ru4 июля 2018, 11:01

Крейг Тернер, старший сын американской певицы Тины Тернер, покончил жизнь самоубийством в возрасте 59 лет. О происшествии сообщают Вести.

Крейга нашли мертвым в его доме в Калифорнии 3 июля.

В настоящее время на месте происшествия находятся уполномоченные органы, проводится расследование.

Певица пока никак не прокомментировала случившееся.


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