Сын Тины Тёрнер покончил жизнь самоубийством
В настоящее время проводится расследование.
Фото : Вести.ru4 июля 2018, 11:01
Крейг Тернер, старший сын американской певицы Тины Тернер, покончил жизнь самоубийством в возрасте 59 лет. О происшествии сообщают Вести.
Крейга нашли мертвым в его доме в Калифорнии 3 июля.
В настоящее время на месте происшествия находятся уполномоченные органы, проводится расследование.
Певица пока никак не прокомментировала случившееся.
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