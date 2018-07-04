Стали известны банки-партнеры программы "7-20-25"
В новой ипотеке может участвовать любой гражданин РК, имеющий доход от трудовой и предпринимательской деятельности, а также не имеющий жилья в праве собственности.
В Национальном Банке РК назвали банки, которые будут участвовать в программе "7-20-25", сообщает Zakon.kz.
В список вошли семь банков, Банк Центркредит, Евразийский Банк, АТФ Банк, RBK Bank, Халык Банк, Цесна Банк, Жилстройсбербанк.
Готовы присоединиться к программе Сбербанк и Forte Bank.
Оператором программы выступит ипотечная организация «Баспана».
Программа "7-20-25" была предложена президентом Нурсултаном Назарбаевым 5 марта на на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Программа позволит каждому работающему жителю страны приобрести жилье в кредит. Казахстанцы смогут получить ипотечный заем в тенге на следующих условиях: ставка вознаграждения по кредиту — не более 7% в год, первоначальный взнос — не менее 20%, срок предоставления кредита — до 25 лет. Кредиты по новой ипотечной программе будут предоставляться только в тенге. У потенциального заемщика не должно быть своего жилья. Это условие позволит избежать спекуляции на рынке. Он должен подтвердить свой доход и быть гражданином Казахстана.
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