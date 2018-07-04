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В Казахстане определен Национальный оператор по магистральному газопроводу

Национальный оператор обслуживает более 18 тыс. км магистральных газопроводов.

Фото : www.zakon.kz4 июля 2018, 11:33

Постановлением Правительства Республики Казахстан АО «Интергаз Центральная Азия», входящая в группу компаний АО «КазТрансГаз», получило статус Национального оператора по магистральному газопроводу, сообщает Zakon.kz.

По действующему Закону РК «О магистральном трубопроводе» за Правительством закреплена компетенция по определению национальных операторов по видам продукции, таких как нефть и газ, подготовленных к транспортировке по магистральным трубопроводам. Транспортировку нефти, на правах нацоператора, осуществляет АО «КазТрансОйл». При этом в Республике Казахстан не был определен национальный оператор по газотранспортировке. Эти функции выполняло АО «Интергаз Центральная Азия» - дочерняя компания АО «КазТрансГаз».

В основные задачи нового нацоператора входит обеспечение интересов государства и других участников отношений при транспортировке товарного газа магистральными газопроводами на внутренний и внешний рынки. Кроме этого, компания будет обеспечивать инновационное развитие системы магистральных газопроводов и ее интеграцию в мировую энергетическую систему, повышая тем самым энергетический потенциал государства посредством диверсификации потоков товарного газа.

Нацоператор продолжит обеспечивать надежный баланс в режиме транспортировки товарного газа между экспортными направлениями по газопроводам и транспортировкой товарного газа внутренним потребителям, подключенным к магистральным газопроводам, что особенно своевременно в период зимних пиковых нагрузок на магистрали.


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