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342,97 тенге составил курс доллара на утренних торгах

Объем торгов – 20,4 млн долларов.

Фото : metalmininginfo.kz4 июля 2018, 11:35

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 342,97 тенге за доллар, объем торгов – 20,4 млн долларов.

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4350 тенге за рубль при отсутствии предложения.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,6900 тенге за юань (+0,6700 тенге), объем торгов – 200 тыс. юаней (+50 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 343,1-343-9 тенге, рос.рубля - 5,43-5,48 тенге.

В торгах приняли участие 16 членов валютного рынка KASE.


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