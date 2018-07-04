Назарбаев поднял главный флаг страны в Астане

Государственный флаг Казахстана в самом центре Астаны имеет размер 15 на 30 метров, и возвышается над городом на высоте 111 метров, что позволяет видеть его из любой точки города.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поднял главный флаг страны в столице, сообщает МИА "Казинформ".

Согласно сложившейся традиции, поднятие государственного флага страны прошло в этно-мемориальном комплексе "Атамекен".

Государственный флаг Казахстана в самом центре Астаны имеет размер 15 на 30 метров, и возвышается над городом на высоте 111 метров, что позволяет видеть его из любой точки города. Вес флага составляет 100 кг.

Как ожидается, глава государства также вручит погоны курсантам различных военных институтов и академий. В частности, погоны из рук лидера нации получат 12 курсантов.

Все они - отличники военной науки, поэтому получают награду непосредственно из рук Президента. Это мероприятие стало доброй традицией и проходит в Астане ежегодно.

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