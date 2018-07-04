Президент: Астана - гордость всех казахстанцев

Мы смогли построить мегаполис, где сегодня проживает 1 млн 200 тысяч человек - Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага РК и вручения офицерских погон курсантам высших военных учебных заведений, передает Zakon.kz.

Президент начал мероприятие с поздравления. "Дорогие соотечественники, астанчане, гости, я сегодня от всей души поздравляю всех нас с 20-летием нашей любимой столицы города Астана. Мгновение для истории - 20 лет и мы смогли построить мегаполис, где сегодня проживает 1 млн 200 тысяч человек. Пока я говорю, наверное, увеличилось еще на несколько человек. И это произошло быстро на наших глазах. Астана восхищает всех наших друзей, гордость всех казахстанцев, поэтому понятие Казахстан - независимость - Астана стало единым символом нашей государственности, нашего будущего", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Также президент поздравил молодых офицеров. "Под нашим голубым стягом мы собрались, чтобы запустить мероприятия, посвященные 20-летию нашей столицы. Стало традицией вручать первые офицерские чины молодым выпускникам высших военных учебных заведений, лучшим, отличникам. Вручая им погоны, я поздравляю всех молодых офицеров, которые выпустились из наших военных вузов. Мы на вас возлагаем огромную ответственность, защиту нашего государство, спокойствие нашего народа, мирный труд государства, будущее", - сказал президент.

«Наши героические предки завещали нам держать стяг всегда поднятым, всегда впереди и желаю нам с этим стягом больших побед. С тех пор все наши свершения, все программы, которые мы разработали, проводим под нашим голубым флагом. Дорогие офицеры, будьте достойны этого события. Я думаю, получение вами из рук Верховного главнокомандующего под нашим голубым стягом в день 20-летия Астаны вручение погон запомнится на всю жизнь. Пронесите эту радость, это доверие через всю вашу жизнь, служите нашей родине, воспитывайте молодых воинов в духе патриотизма, любви к отечеству. Желаю вам больших успехов и здоровья», - заключил Н. Назарбаев.

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