Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов представил их на сессии городского маслихата.

Назначены новые заместители акима Шымкента, сообщает МИА «Казинформ».

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов представил их на сессии городского маслихата.

Первым заместителем акима назначен Кайрат Нуртай, который до этого занимал должность заместителя акима города. На своей должности заместителя акима осталась Гульжан Курманбекова, а новыми заместителями стали Нурсадык Ергешбек, Бауыржан Маматалиев и Данат Жумин. Акимом Абайского района стал Бухарбай Парманов, ранее занимавший должность акима Сарыагашского района и Толебийского. Руководителем аппарата акима назначен Еркегали Алимкулов.

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