В Казахстане поймали дезертира, покинувшего воинскую часть в России 20 лет назад

Задержанный экстрадирован в Россию.

Аферисту из России удалось получить гражданство Казахстана по украденным документам сослуживца, сообщает Sputnik.

Солдат-срочник сбежал из российской воинской части и 20 лет скрывался в Казахстане. Полицейские Костанайской области задержали жителя Денисовского района, подозревая его в подделке документов.

Проверка показала: мужчина использовал чужой паспорт, получил с его помощью гражданство Казахстана и на протяжении двух десятков лет проживал в республике.

Также установлено: все это время мужчина разыскивался российскими стражами порядка за самовольное оставление воинской части в 1997 году.

Следствие установило – документы, по которому военнослужащему удалось получить гражданство Казахстана, он выкрал и подделал в том самом году во время прохождения службы.

Задержанный экстрадирован в Россию, следствие продолжается.

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