Ж. Буркитбаев: Казахстан не закупает кровь за рубежом

Обеспечение кровью и ее компонентами медицинских организаций в стране осуществляется 18 центрами крови.

Казахстан не приобретает человеческую кровь за рубежом и не вывозит ее из нашей страны для продажи. Об этом сообщил директор «Научно-производственного центра трансфузиологии» Ж. Буркитбаев, передает Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время в интернет-изданиях и других СМИ можно увидеть фрагменты аналитических отчетов об импорте и экспорте товаров через границу Казахстана. Для учёта перемещений товаров через границу на территории ЕврАзЭС действует Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) с кодификацией товаром. При этом в одну строку ТН ВЭД (3002) попадают кровь человека и лекарственные средства, полученные промышленным способом из крови, а также вакцины, сыворотки и другие биотехнологические препараты.

«В этой связи из отчетов следует, что Казахстан приобретает за рубежом человеческую кровь, в частности, в первом квартале 2018 года в США якобы было закуплено крови на сумму порядка 5 млн долларов США», - рассказал Буркитбаев. В связи с чем он подчеркнул, что «Казахстаном человеческая кровь за рубежом не приобретается, также кровь человека из нашей страны не вывозится за границу для продажи».

По его словам, обеспечение кровью и ее компонентами медицинских организаций в стране осуществляется 18 центрами крови, функционирующими по административно-территориальному принципу и оснащенными самым современным автоматизированным оборудованием для получения, переработки и лабораторной диагностики донорской крови.

«Двойной скрининг донорской крови на трансфузионные инфекции с использованием полностью автоматизированных анализаторов соответствует лучшей мировой практике. Внедрены технологии инактивации микроорганизмов в компонентах крови, облучения, удаления лейкоцитов, карантинизации плазмы. Все эти меры направлены на повышение качества применяемых компонентов донорской крови», - отметил руководитель центра.

По его словам, каждый центр крови хранит неснижаемый запас компонентов крови. Для хранения крови и ее компонентов центры крови обеспечены всем необходимым.

«К сожалению, компоненты крови обладают очень ограниченным сроком годности. Так, тромбоциты годны только 5-7 дней, эритроциты 42 дня, только плазма может храниться в течение 2 лет. Поэтому в центры крови республики ежедневно приходит порядка 1000 человек. Это неравнодушные люди, считающие своим долгом поделиться частицей себя с теми, кто заболел, попал в сложную ситуацию», - пояснил он.

Ежегодно в республике более 80 тысяч больных получают переливания компонентов крови, в целом в больницах страны проводится порядка 360 тысяч переливаний в год.

Вся потребность медицинских организаций в компонентах крови, как плановая, так и экстренные заявки больниц, удовлетворяется на 100%.

«Резюмируя вышесказанное, необходимо напомнить, что необходимости и оснований для приобретения крови за рубежом в Казахстане нет. Служба крови Казахстана по своему уровню технического и ресурсного развития, а также возможностям привлечения безвозмездных доноров соответствует международным стандартам и является признанным лидером на территории постсоветского пространства», - заключил Ж.Буркитбаев.

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