Сын бывшего замакима Уральска украл 8,2 миллиона тенге из банкоматов

Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Сын бывшего заместителя акима Уральска Игорь Дремасов осужден на 5 лет условно за ограбление двух банкоматов. Общая сумма кражи 8,2 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

3 июля уголовный суд Уральска приговорил Игоря Дремасова, Антона Емельянова и Дмитрия Зайкина к 5 годам лишения свободы условно.

В декабре 2017 года Дремасов, Емельянов и Зайкин вскрыли банковский терминал в Уральске, который находился в продуктовом магазине. Грабители забрали из терминала 5,1 миллиона тенге. На следующий год, в феврале они совершили аналогичное преступление по той же схеме в Костанае. На этот раз они украли из терминала 3,1 миллиона тенге.

Все трое осужденных признали свою вину и заключили процессуальное соглашение.

Представители банка согласились пойти на процессуальное соглашение, так как виновные в краже полностью возместили им ущерб.

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