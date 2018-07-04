Джаксыбеков вспомнил, как создавалась столица

Я благодарен за предоставленную возможность внести вклад в строительство столицы нашей республики - руководитель Администрации президента.

Руководитель Администрации президента РК, экс-аким Астаны Адильбек Джаксыбеков в статье "​Астана – символ независимости Казахстана", опубликованной в газете "Казахстанская правда", рассказал о том, как стал непосредственным участником исторических событий.

Как отмечается в статье, 6 июля 1994 года президент на пленарном заседании Верховного Совета – в прежнем Парламенте страны – выступил с неожиданным предложением. «…Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно на перспективу, вопрос о переносе столицы. Алматы уже не отвечает требованиям столицы независимого государства, – сказал тогда Глава государства, – …по моему поручению проведено обстоятельное изучение всей территории республики с целью определения оптимального месторасположения новой столицы. Проведенный по 32 параметрам анализ показал, что из всех вариантов наиболее предпочтительным является Акмола».

Джаксыбеков говорит о том, что для большинства инициатива президента была непонятна. "В экономике – кризис, инфляция. Кругом разруха, остановка предприятий, задержки зарп­лат, пенсий. Как в такой момент можно говорить о переносе столицы?! По силам ли нам такая задача?! Сейчас, через десятилетия, правильность принятого тогда решения кажется очевидной", - пояснил он.

Экс-аким Астаны рассказывает о начале своей службы. "В 1994 году я жил в Акмоле, занимался бизнесом. Здесь я вырос, это родной для меня город. Новость о переносе столицы мои земляки восприняли с большой радостью и надеждой. Все ждали, что со столичным статусом в Акмолу придет новая жизнь. Но в тот момент я, конечно, не мог представить, насколько решение главы государства изменит мою судьбу. Да и всю страну, судьбу всех казахстанцев… Через некоторое время, как представитель первого поколения казахстанских предпринимателей, я был избран депутатом Сената. В Парламенте активно работал над законодательным обеспечением рыночных реформ. Вдруг в один из дней октября 1996 года получаю приглашение в Администрацию президента. В Акмолинской области вводилась должность первого заместителя акима, который будет отвечать за экономику и строительство новой столицы. Предложили попробовать себя в роли государственного служащего. После недолгих раздумий конечно же согласился. Было ясное понимание, что это возможность стать участником великого дела. Такой шанс выпадает раз в жизни", - отмечается в статье.

Кроме того, Джаксыбеков рассказал о препятствиях и трудностях. "Причем преодолевать их приходилось в кратчайшие сроки – надежное энергообеспечение старых и новых, вводимых объектов, их телефонизация, прокладка коммуникаций, масса других задач... Даже природа испытывала нас на прочность. Зима 1996–1997 годов оказалась особенно суровой. Но несмотря на морозы работа продолжалась полным ходом. Вспоминается такой эпизод. Температура далеко за минус 30, да еще с сильным ветром. Стоим все у строящегося жилого дома, ежимся от ветра. Подъехал Нурсултан Абишевич, посмотрел вокруг и говорит: «Нy и дует-то как!» Все: «Да, хуже некуда». А он, как бы не слыша реплик, продолжает: «Нормально, в этих местах всегда ветер, поэтому и воздух чистый». От этих слов все как-будто мгновенно согрелись, тут же голоса: «Да, пусть дует, все хорошо». Когда президенту кто-нибудь жаловался на суровый акмолинский климат, он нередко отвечал: «Это климат нашей Родины, наши предки испокон веков жили в этих краях, защищали эту землю и на погоду не жаловались». Нурсултан Абишевич заряжал всех своей энергией, энтузиазмом, уверенностью в успехе. Он всегда находил слова, которые вдохновляли, воодушевляли людей", - вспоминает Джаксыбеков.

"Сложно найти человека, который не знает крылатую фразу древнегреческого философа Архимеда: дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Для Нурсултана Абишевича такой точкой стала Астана, опираясь на которую, наш президент развернул ход истории. Новая столица стала концентрированным выражением могучей воли, энергии, целеустремленности Первого президента Республики Казахстан. Это мечта нашего народа, ставшая реальностью. Это символ независимости и успеха нашего молодого государства", - заключил автор.

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