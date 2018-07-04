17 фотографий, за которыми скрываются нечеловечески жуткие истории

На первый взгляд эти фотографии могут показаться обычными и безобидными.

За каждой из них скрываются страшные события — от несчастных случаев до особо жестоких убийств и каннибализма, передает Big picture.

1. В этом фото нет ничего необычного до тех пор, пока не замечаешь обглоданный человеческий хребет в правом нижнем углу.

Герои снимка — игроки уругвайской команды по регби Old Cristians, выжившие в авиакатастрофе 13 октября 1972 года: их самолет потерпел крушение в Андах. Из 40 пассажиров и пяти членов экипажа 12 человек погибли при катастрофе или вскоре после нее; еще пятеро умерли на следующее утро.

Поисковые операции прекратили на восьмой день, и оставшимся в живых пришлось больше двух месяцев бороться за жизнь. Запасы пищи быстро кончились, и питаться им пришлось заледеневшими трупами друзей.

Так и не дождавшись помощи, часть пострадавших совершила опасный и долгий переход через горы, который оказался успешным. 16 мужчин спаслись.

2. В 2012 году звезда мексиканской музыки Дженни Ривера погибла в авиакатастрофе. Селфи с друзьями в самолете сделано за несколько минут до трагедии.

В результате падения самолета никто не выжил.

3. В августе 1975 года американка Мэри Макквилкен в сильную непогоду сфотографировала двух братьев: Майкла и Шона. Они находились на вершине скалы в калифорнийском национальном парке «Секвойя».

Через секунду после того, как снимок был сделан, во всех троих ударила молния. Выжить удалось только 18-летнему Майклу. На этом фото — сестра юношей Мэри.

Атмосферный разряд был настолько мощным и близким, что волосы молодых людей буквально встали дыбом. Оставшийся в живых Майкл работает компьютерным инженером и до сих пор получает письма с вопросами, что случилось в тот день.

4. Этот снимок 14-летней Реджины Уолтерс серийный убийца Роберт Бен Роудс сделал за несколько секунд до того, как убил ее. Маньяк завел Реджину в заброшенный амбар, постриг ей волосы и заставил надеть черное платье и туфли.

Роудс объездил США на огромном трейлере, оборудованном под камеру пыток. Его жертвами становились как минимум три человека в месяц.

Тело Уолтерс нашли в сарае, который должны были сжечь.

5. В апреле 1999 года старшеклассники из американской школы «Колумбайн» позировали для общего снимка.

За общей веселостью вряд ли кто-то обратил внимание на двоих парней, изображающих, будто направляют в камеру винтовку и пистолет.

Через несколько дней эти ребята, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, появились в «Колумбайне» с оружием и самодельной взрывчаткой. Их жертвами стали 13 учеников, а ранения получили 23 человека.

Преступление было тщательно спланировано. Виновники не были задержаны, поскольку застрелились сами. Позже стало известно, что подростки были аутсайдерами в школе, а произошедшее стало жестоким актом мести.

6. В ноябре 1985 года в Колумбии произошло извержение вулкана Руис, в результате чего провинцию Армеро накрыли селевые потоки.

13-летняя Омайра Санчес стала жертвой трагедии: ее тело застряло в обломках здания, и девочка трое суток простояла по шею в грязи. Ее лицо опухло, руки стали практически белыми, а глаза налились кровью.

Спасатели пытались вызволить девочку разными способами, но тщетно.

Спустя три дня Омайра впала в агонию, перестала реагировать на людей и в конце концов скончалась.

7. Казалось бы, в снимке Викторианской эпохи, на котором запечатлены отец и мать с дочерью, нет ничего странного. Правда, девушка получилась на снимке очень четко, а ее родители — смазанно. Перед нами одна из популярных в те времена посмертных фотографий: запечатленная на ней девушка незадолго до этого умерла от тифа.

Труп оставался перед объективом недвижим, потому и проявился четко: фотографии в те времена делались с продолжительной выдержкой, и позировать приходилось долго. Возможно, поэтому стали невероятно модными фото «постмортем», то есть посмертные. Героиня этого снимка тоже уже мертва.

8. Женщина на этом фото умерла при родах. В фотосалонах для фиксирования трупов устанавливали специальные приспособления, а также открывали покойникам глаза и закапывали в них специальное средство, чтобы слизистая не высыхала и глаза не мутнели.

9. Казалось бы, обычное фото троих дайверов. Но почему один из них лежит на самом дне?

26-летняя Тина Уотсон погибла во время медового месяца, 22 октября 2003 года, а водолазы случайно обнаружили ее труп. После свадьбы девушка с супругом Гейбом отправилась в Австралию, где они решили заняться дайвингом.

Если верить фотографу, сопровождавшему пару, под водой мужчина отключил кислородный баллон молодой жены и удерживал ее на дне, пока она не задохнулась. Когда выяснилось, что жена Уотсона незадолго до трагедии оформила новый полис страхования жизни и в случае ее смерти Гейб получил бы немалую сумму, все начали подозревать его в умышленном убийстве. Отсидев полтора года в тюрьме, он вернулся в Алабаму и снова попал под суд, но дело закрыли из-за отсутствия доказательств. Позже Уотсон женился повторно.

10. Присмотревшись, можно заметить, что перед этим задумчивым африканцем лежат отрубленные детские стопа и кисть. Фото сделано в 1904 году.

На фото — конголезский работник каучуковой плантации, который не смог выработать норму. В качестве наказания надсмотрщики съели его пятилетнюю дочь, отдав ему в назидание останки ребенка. Подобное практиковалось довольно часто.

За невыполнение норм полагался расстрел. Для доказательства, что патрон использовался по назначению, а не был продан, требовалось предоставить отрубленную руку казненного, а за каждую казнь каратели получали награду. Стремление подняться по службе привело к тому, что кисти отрубали у всех подряд, в том числе и у детей. Те, кто при этом притворялся мертвым, могли остаться в живых.

11. На первый взгляд похоже на снимок с Хэллоуина. Так же подумали и двое шведских школьников 22 октября 2015 года, когда 21-летний Антон Лундин Петерсон пришел в таком виде в их школу в Тролльхеттане: они приняли происходящее за шутку и радостно сфотографировались с незнакомцем в странном наряде.

Петерсон зарезал этих юношей и отправился за следующими жертвами. В итоге он убил одного учителя и четырех детей. Полицейские открыли по нему огонь, и он скончался от ранений в больнице. Происшествие стало самым смертоносным вооруженным нападением на учебное заведение в истории Швеции.

12. Американцы Сейлор Гиллиамс и Брендан Вега вдвоем отправились в поход в окрестностях Санта-Барбары, но по неопытности заблудились. Связи не было, а из-за жары и отсутствия воды девушка осталась совсем без сил. Отправившись за помощью, Брендан сорвался со скалы и разбился.

А эти фото сделала группа опытных туристов. Уже вернувшись домой, они с ужасом заметили на заднем плане рыжеволосую девушку, без сознания лежащую на земле. Спасатели на вертолете отправились к месту трагедии, и Сейлор выжила.

13. Казалось бы, в том, что мальчик постарше ведет младшего за руку, нет ничего необычного, но за этим снимком скрывается страшная трагедия

10-летние Джон Венеблс и Роберт Томпсон увели из торгового центра двухлетнего Джеймса Балджера, которого мать ненадолго оставила без присмотра, зверски избили, залили лицо краской и оставили умирать на железнодорожных путях, чтобы замаскировать убийство под несчастный случай от поезда.

Убийц нашли благодаря видеозаписи с камеры наблюдения. Преступники получили максимальный для их возраста срок — 10 лет, что крайне возмутило общественность и мать жертвы. Более того, в 2001 году они вышли на свободу и получили документы на новые имена.

В 2010 году стало известно, что Джон Венеблс был возвращен в тюрьму из-за нарушения условий досрочного освобождения.

Позже Венеблсу предъявили обвинение в хранении и распространении детской порнографии. Полиция нашла на его компьютере 57 соответствующих изображений. В надежде получить другую детскую порнографию Венеблс в интернете выдавал себя за 35-летнюю замужнюю женщину, хваставшуюся насилием над своей восьмилетней дочерью.

14. Кажется, что это обычное новогоднее семейное фото, — до тех пор, пока не приглядишься к заднему плану.

Снимок сделал филиппинский советник Рейнальдо Дагса. Убийца решил отомстить ему за то, что тот посодействовал его аресту за кражу автомобиля.

Именно фото помогло быстро опознать убийцу и снова отправить его за решетку.

15. Китайский репортер запечатлел туман на реке Янцзы и лишь после детального изучения фото обнаружил на нем падающего с моста мужчину. Как выяснилось позже, через несколько секунд за ним прыгнула его девушка.

16. Фотоаппарат с этим снимком был найден в стиральной машине 27-летнего Трэвиса Александра. Его убили в душевой посредством нанесения 25 ножевых ранений, в том числе в шею, и выстрела в голову.

В произошедшем обвинили его девушку Джоди Ариас, с которой он собирался порвать, но та его преследовала и буквально не давала прохода. Через два года следствия Ариас призналась в содеянном.

На других снимках, найденных на месте преступления, пара была запечатлена в сексуальных позах, а изображение Трэвиса в душе было снято в 17:29 в день убийства. На фотографиях, снятых всего минутами позже, Александр уже лежал в крови на полу.

17. Позирующие для фото отец с дочерью не знают, что в красной машине Vauxhall Cavalier позади них находится взрывчатка, которая сдетонирует через несколько секунд.

Этот теракт в августе 1998 года произвела нелегальная организация Подлинная Ирландская республиканская армия. 29 человек погибли, более 220 были ранены. Камеру с первым снимком нашли под завалами, а его герои чудом выжили.

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