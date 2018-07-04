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Исекешев сказал, что Астана - это "самая вышка"

Он снялся в необычном видеоролике.

Фото : @azimkhanovich4 июля 2018, 12:37

Ергазы Азимханулы, руководитель молодежного маслихата партии "Нур Отан", записал необычный видеоролик, сообщает Zakon.kz.

"В Казахстане есть 3 мегаполиса. Это Астана, Алматы и Шымкент. Аким Шымкента назвал свой город "Зың-зың", Асет Исекешев сказал, что Астана - это "самая вышка", - говорит автор видеоролика.

Также руководитель молодежного маслихата партии "Нур Отан" задался вопросом, что же скажет аким Алматы. Он ждет ответа от Бауыржана Байбека.


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