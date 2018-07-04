В Туркестанской области приступили к уборке урожая

В собственности хозяйства, создавшееся в 1998 году имеется 2500 гектара пахотной земли.

Сегодня аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев познакомился с посевной кампанией. В ходе ознакомления с работой промышленного кооператива «Айқожа», который занимается выращиванием зерновой культуры, глава региона отметил главную задачу, собрать весь урожай как есть, передает Zakon.kz.

«В этом году в целом по области были засажены 233 тысяч гектаров колосовых культур. Из них 191 тысяч гектаров пшеницы, 42,5 тысяч гектаров ячменя. На сегодняшний день по области из вышеуказанной территории собрали 26,5 тонн ячменя и пшеницы. Согласно предварительных прогнозов департамента сельского хозяйства с каждого гектара зерновых будет собрано 16 центнера, а именно запланировано собрать 374 тысяч тонн продукции. Поэтому чтобы земледельцы смогли выручить свои средства с собранного урожая зерна необходимо вовремя выводить его в экспорт» - сказал Ж.Туймебаев.

В собственности хозяйства, создавшееся в 1998 году имеется 2500 гектара пахотной земли. В кооперативе, где 16 человек обеспечены стабильной работой, имеется различного вида специализированной техники для посева. Эта организация в прошлом году произвела продукцию на 76 млн.тенге. Например, в прошлом году собрали 2700 тонн пшеницы, 320 тонны сафлора, 450 тонны ячменя.

Первыми на сбор посева вышли казыгуртские земледельцы. В указанном районе в этом году примерно на 87 тысяч гектара были посажены осенние и летние пшеница и ячмень.

Надо отметить, что объём минеральных удобрений, которые предоставляются товаропроизводителям по сниженной цене, по сравнению с прошлым годом вырос на 5 тысяч тонн и составил 85 тысяч тонн. Выделенные на весенние полевые работы 38 тысяч тонн горючего топлива полностью выданы товаропроизводителям. На сегодняшний день около 900 техники готовы к уборке урожая.

Наряду с посевной кампанией в области проводится работа по подготовке корма для скота. На сегодняшний день подготовили 1590 тонн из запланированных 3750 тонн.

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