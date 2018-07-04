Более тысячи рабочих мест были представлены на ярмарке вакансий в Алматы

Соискатели смогли лично пообщаться с потенциальными работодателями и ознакомиться с наиболее востребованными специальностями.

Городская ярмарка вакансий «Время возможностей», посвящённая 20-летию Астаны, прошла сегодня на алматинском «Арбате» – проспекте Жибек Жолы, сообщает Zakon.kz.

Организаторами ярмарки выступили акимат г.Алматы, Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Управление занятости и социальных программ, Центром занятости населения, а также Госкорпорация «Правительство для граждан».

Главная цель ярмарки вакансий – привлечь внимания к вопросам трудоустройства заинтересованных работодателей и соискателей, оказание консультаций по вопросам занятости населения, содействие трудоустройству, профессиональной ориентации и обучению, поддержка безработных граждан. На ярмарку были приглашены более 150 работодателей, которыми были представлены более 1 тысячи вакансий.

Как отметил директор Центра занятости населения г.Алматы Мейрам Суюндуков, помимо работодателей, в ярмарке участвовали 13 учебных центров, высшие учебные заведения и сам Центр занятости, который представляет свои продукты, которые реализуются по программе продуктивной занятости. Такие программы реализуются в каждой области, но на этой ярмарке работу смогут найти только алматинцы и те, кто имеет временную прописку в Алматы.

«У нас уже утверждены 38 специальностей. Это наиболее востребованные профессии, которые формируются за счет заявок, поступивших от потенциальных работодателей. Также у нас действуют 39 учебных центров, где любой алматинец не достигший пенсионного возраста может обучиться бесплатно. Плюс к этому, слушателям выплачивается стипендия в размере 16 тысяч тенге. Также у нас в рамках программы продуктивной занятости предлагается возможность трудоустроится молодым специалистам и выпускникам вузов не достигших 29 лет, и не позднее 3 лет с момента окончания вуза. Они могут пройти оплачиваемую молодежную практику, где им выплачивается зарплата порядка 60 тысяч тенге. И при этом у молодого специалиста есть возможность в течение 6 месяцев показать свои способности, получить практический опыт и после завершения практики получить постоянное место работы. Также у нас предусмотрены общественные работы и социальные рабочие места, куда трудоустраиваются люди, не имеющие определенной специализации и квалификации. Они могут работать там до 1 года и получать зарплату порядка 66 тысяч тенге», – рассказал М. Суюндуков.

В целом же, ключевым месседжем мероприятия стала перспективная форма сотрудничества с работодателями, механизм трудоустройства через личностный контакт. Знакомство с работой и спецификой Центра занятости населения, как связующее звено работодатель-соискатель, а также банком актуальных вакансий enbek.kz и Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбеқ».

В ходе ярмарки оказаны консультационные услуги наиболее социально уязвимым слоям населения (пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, безработные) по актуальным вопросам в сфере социально значимых услуг, а также о новообразованиях в сфере госуслуг в целом. Кроме того, посетителям ярмарки было предложено получить электронно-цифровые подписи, воспользоваться правом получения госуслуг через компьютеры, планшеты и мобильные устройства.

Помимо этого на ярмарке была представлена и культурно-развлекательная программа. Посетители смогли побывать на ярмарке декоративно-прикладного искусства от ремесленников медико-социальных учреждений, осмотреть фотогалерею с изображениями наиболее значимых объектов столицы, побывать на концерте с участием артистов эстрады. Здесь же состоялся флешмоб активной молодежи города, а самых маленьких гостей развлекали аниматоры и артисты уличного жанра. Кроме того, все желающие могли угоститься праздничным пловом, а в честь юбилея столицы на территории ярмарки был приготовлен 20 метровый торт.

Владимир Демидов

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