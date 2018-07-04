Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

Малайзииского тестя Данияра Кесикбаева обвиняют в коррупции

Бывший премьер-министр Малайзии не признал своей вины.

Фото : Kapital.kz4 июля 2018, 13:07

В среду, 4 июля, суд в Малайзии предъявил обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием экс-премьеру страны Наджибу Разаку, сообщают Вести.

По СМИ, бывший премьер-министр страны не признал своей вины.

Наджиб Разак – главный фигурант дела об основанном им фонде 1MDB. В 2015 году стало известно о нецелевом использовании почти 4,5 миллиарда долларов, принадлежащих этому фонду. Позднее часть этой суммы была обнаружена на личных счетах премьер-министра.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты