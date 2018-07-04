Малайзииского тестя Данияра Кесикбаева обвиняют в коррупции
Бывший премьер-министр Малайзии не признал своей вины.
Фото : Kapital.kz4 июля 2018, 13:07
В среду, 4 июля, суд в Малайзии предъявил обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием экс-премьеру страны Наджибу Разаку, сообщают Вести.
По СМИ, бывший премьер-министр страны не признал своей вины.
Наджиб Разак – главный фигурант дела об основанном им фонде 1MDB. В 2015 году стало известно о нецелевом использовании почти 4,5 миллиарда долларов, принадлежащих этому фонду. Позднее часть этой суммы была обнаружена на личных счетах премьер-министра.
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