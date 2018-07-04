Рассылку о "казахстанце и колумбийке" прокомментировали в МИД

Возможно, это фейк, сделанный специально для мессенджеров - МИД РК.

В министерстве иностранных дел проверяют распространяющуюся в соцсетях информацию о казахстанце, склонившему колумбийку к сексу , передает Zakon.kz.

"У консулов нет такой информации. Возможно, это фейк, сделанный специально для мессенджеров. Информация проверяется" - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

В соцсетях распространяется документ, в котором говорится о задержании в Москве жителя Карагандинской области по подозрению в незаконном изготовлении и хранении порнографических материалов. Уточняются и пикантные обстоятельства, в результате которых это произошло.

"В ходе допроса подозреваемый пояснил, что он в составе группы лиц, находящихся с ним в приятельских отношениях, выдавая себя за состоятельного гражданина Японии и разговаривая при этом по-казахски, склонил гражданку Колумбии к групповому сексу. В процессе данного акта производил фото- и видеосъемку", — говорится в документе, распространяющемся в соцсетях.

В июне гражданка Китая обратилась с заявлением в полицию на "аргентинцев", которые на самом деле оказались армянами.

Она рассказала полицейским, что познакомилась с двумя мужчинами во время прогулки по Москве, затем они отправились в отель и занялись сексом. Китаянке не понравилось, что один из мужчин снимал процесс на видео. Позже полиция отыскала их. Одним из них оказался уроженец Пятигорска. По его словам, из-за трудностей перевода он не понял просьбу китаянки удалить видео. Он согласился сотрудничать с правоохранителями.

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