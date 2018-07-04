Siri перебила министра обороны Великобритании во время выступления

Уильямсон засмеялся и отметил, что человека редко перебивает его собственный мобильный телефон.

Голосовой помощник Siri прервал заседание в Палате общин парламента Великобритании, среагировав на слово Сирия, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во время выступления министра обороны Гэвина Уильямсона. Он говорил о борьбе с терроризмом и упомянул Сирийскую республику.

"Вот что я нашла в интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает… ", — немедленно среагировала Siri в его смартфоне.

Уильямсон засмеялся и отметил, что человека редко перебивает его собственный мобильный телефон. Министр убрал смартфон в карман и продолжил речь, после того как в зале затих смех.

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