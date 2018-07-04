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Абылкасымова прокомментировала случай с отравлением в Шелеке

Сейчас в причинах трагедии разбирается специально созданная комиссия.

Фото : из открытых источников4 июля 2018, 13:51

Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова на брифинге в СЦК сообщила, что результаты проверки по трагедии, которая произошла в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области в местной больнице, будут известны через 10 дней, передает корреспондент Zakon.kz.

«2-го июля на территории районной больницы при выполнении работ в канализационном люке произошло отравление канализационным газом двух человек. Также получили отравление врач-травматолог, рентген-лаборант и врач-хирург. К сожалению, три человека скончались, мы приносим соболезнования семьям погибших», - сказала глава ведомства.

По ее словам, предварительная причина произошедшего несчастного случая - это острое отравление смесью канализационных газов.

«Мы создали комиссию для проведения специального расследования обстоятельств, причин происшествия. По трудовому законодательству срок проведения расследования составляет 10 дней. По итогам этого расследования мы сможем проинформировать о результатах и причинах несчастного случая», - пояснила М. Абылкасымова.

Ксения Давыдова, Астана.


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