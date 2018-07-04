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Можно ли отсрочить срок исполнения административного взыскания

Постановление о наложении административного взыскания вступает в законную силу в течение десяти суток со дня получения документа.

Фото : liter.kz4 июля 2018, 14:06

В некоторых случаях возможно отсрочить исполнение постановления о наложении административного взыскания, передает Zakon.kz со ссылкой на УГД Алмалинского района Алматы.

Как пояснили в управлении, постановления органов государственных доходов о наложении административного взыскания в виде штрафа подлежат исполнению в добровольном порядке не позднее тридцати суток со дня вступленияего в законную силу.

Как отмечается, постановление о наложении административного взыскания вступает в законную силу в течение десяти суток со дня получения документа, если оно не было обжаловано или опротестовано.

Вместе с тем, по истечении срока добровольной уплаты административного штрафа постановление о наложении штрафа по административным правонарушениям исполняется органами государственных доходов в порядке, установленном налоговым законодательством РК.

Так, при наличии обстоятельств, делающих исполнение постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа, невозможным в установленные законом сроки, орган государственных доходов, вынесший постановление, в случае возникновения оснований, к примеру, по заявлению лица, в отношении которого вынесено постановление может отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца или предоставить рассрочку исполнения постановления на срок до трех месяцев.

«Данная мера предусмотрена в целях защиты прав и оказаний содействия, но рассрочки должны быть не правилом, а исключением из правил», - отметили в ДГД.


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