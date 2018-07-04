Расчет минимальной зарплаты в Казахстане может измениться

Минимальная заработная плата сегодня привязана к прожиточному минимуму.

На брифинге в СЦК министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова рассказала, что сейчас ведомство работает над предложениями по новому расчету показателя минимальной заработной платы в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

"Если говорить о самих размерах и планах. Мы планируем, действительно, в настоящее время Минтруда совместно с другими госорганами готовит предложения. Прежде всего, по МЗП. Действительно, МЗП должна выполнять роль, прежде всего, экономического индикатора, который связан с ростом производительности труда в экономике, с ростом экономики", - пояснила она.

По ее словам, МЗП сегодня привязана к прожиточному минимуму.

"Но она начала использоваться больше, как величина для расчета различного вида социальных взносов в три системы: в фонд социального страхования, медицинского, пенсионного. Также МЗП у нас применяется в налоговой системе при исчислении различных видов налоговых платежей. Мы считаем, что МЗП не должна быть равна прожиточному минимуму", - подчеркнула М. Абылкасымова.

Как добавила министр, в ведомстве считают, что МЗП должна быть "отвязана" и должна быть связана, прежде всего, с уровнем роста ВВП, с уровнем роста производительности труда.

"Рост МЗП будет стимулировать рост зарплат в среднем в экономике. Такая работа сейчас министерством проводится, мы делаем подробные расчеты. Думаю уже осенью мы сможем выйти с новыми предложениями по пересмотру размера данного показателя", - заключила глава Минтруда.

Ксения Давыдова, Астана.

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