Назарбаев побеседовал с родственниками Маншук Маметовой

Также глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил сквер «Ақжайық», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе посещения глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой.

Президент Казахстана осмотрел сквер «Ақжайық», построенный Западно-Казахстанской области в рамках проекта «Регионы в дар Астане».

Кроме того, Нурсултан Назарбаев побеседовал с представителями общественности Западно-Казахстанской области, жителями столичного района «Сарыарка» и родственниками Маншук Маметовой.

Глава государства подчеркнул значимость проекта «Регионы в дар Астане» в социальном и культурном развитии столицы.

На территории сквера расположены памятник Маншук Маметовой, фонтан, амфитеатр на 100 мест, ландшафтная инсталляция «Волшебный лабиринт», тематические площадки, баскетбольная и беговая площадки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!