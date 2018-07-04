Назначен зампредседателя ОЮЛ «KAZENERGY»

Им стал Саткалиев Алмасадам.

Приказом председателя Ассоциации KAZENERGY Кулибаева Тимура Аскаровича заместителем председателя ОЮЛ «KAZENERGY» назначен Саткалиев Алмасадам Маиданович, передает Zakon.kz.

Саткалиев Алмасадам Маиданович, окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби в 1992 году, механик, математик – прикладник. В 2015 году окончил Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA (совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business).

В 2016 году окончил Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program. Доктор экономических наук. Академик Казахстанской национальной академии естественных наук (КазНАЕН), Иностранный член Российской академии естественных наук (РАЕН), Председатель Казахстанского комитета WEC (Всемирный энергетический совет). Награжден орденами «Парасат» и «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 лет Ассоциации KAZENERGY». Имеет Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. и Благодарственное письмо Премьер-министра Республики Казахстан Масимова К.К. Имеет звания «Заслуженный энергетик СНГ», «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы».

Свою трудовую деятельность Саткалиев А.М. начал в 1992 года – директор ТОО «ТаССаТ».

С 1997 года – менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами АО НКТН «КазТрансОйл». С августа

1998 года – управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН «КазТрансОйл».

С января 2001 года – финансовый директор, вице – президент по экономике, АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

С ноября 2003 года – первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».

С 2006 года – директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

С января 2007 года – вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С 2007 по 2011 гг. Председатель Правления-Президент, первый вице-президент, Председатель Правления АО «Казахстанская компания по управлению электросетями «KEGOC».

2011-2012 гг. Управляющий директор АО «Самрук-Казына»,

2012-2018 гг. Председатель Правления АО «Самрук-Энерго».

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